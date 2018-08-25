Тысячи турок проголосовали, чтобы решить добавлять ли в менемен лук

Ведат Милов, один самых популярных в Турции звезд телевидения, решил попробовать положить конец одной из самых масштабных дискуссий в стране, запустив голосование на своей странице в Twitter, в котором меньше, чем за 20 часов приняли участие более 330 тысяч человек.

Тысячи людей оставили свои голоса на его странице, чтобы наконец-то решить, нужно ли добавлять лук в традиционное турецкое блюдо менемен, которое состоит из яиц, помидоров, зеленого перца и специй.

«Возможно мы не можем спасти мир через Twitter, но, по крайней мере, мы можем положить конец нашей самой большой гастрономической проблеме (!) прямо сейчас. Менемен готовят с луком или без?», – написал Милор, собрав более 30 тысяч голосов за один час.

Но, как оказалось, ответ найти не так просто, так как голоса разделились поровну, в то время как до окончания опроса осталось менее четырех часов.

Добавление лука в менемен давно стало темой для масштабных споров среди специалистов турецкой кухни. В то время как некоторые повара заявляют, что менемен без лука готовить нельзя, остальная часть утверждает, что лук в это блюдо никогда не добавлялся.