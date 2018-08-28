Гигантские черепахи притягивают постителей на остров Чанг в Танзании

Бирюзовый океан, белые песочные пляжи, пышная зеленая растительность: отличные поводы посетить остров Чанг, но туристы приезжают сюда по другой причине — гигантские черепахи.

Чанг, расположенный в 5 километрах от Унгуджи, главного острова архипелага Занзибар в Танзании, один из немногих островов в мире, являющихся домом для этих гигантских рептилий.

Когда-то гигантских черепах можно было найти по всему Индийскому океану, но теперь они живут только в определенных заповедных зонах.

Колония на острове Чанг состоит из четырех особей.

Продолжительность жизни гигантских черепах может превышать 180 лет, но это трудно задокументировать, поскольку рептилии переживают своих наблюдателей — людей.

Посетителям Чанга предлагается возможность покормить черепах с рук листьями салата и фруктами.