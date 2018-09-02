Президенты Турции и Кыргызстана приняли участие в церемонии открытия мечети в Бишкеке

Президенты Турции и Кыргызстана Реджеп Тайип Эрдоган и Сооронбай Жээнбеков приняли участие в церемонии открытия мечети имама Серахси в Бишкеке, которая является самой большой в Центральной Азии.

«Строительство этой мечети поможет еще больше укрепить исторические, культурные и религиозные связи между Турцией и Кыргызстаном», – сказал Эрдоган.





Президент поблагодарил всех тех, кто внес вклад в строительство мечети имама Серахси, в том числе глав Управления по делам религии и Религиозного фонда Турции.

Говоря о единстве среди мусульман, глава государства отметил, что необходимо всегда быть начеку, чтобы такая террористическая организация, как FETÖ, не смогла посеять рознь между народами.





Построенная на средства турецкого Управления по делам религий мечеть, площадью 7 тысяч квадратных метров, способна вместить около 20 тысяч человек.

Строительство мечети, высота купола которой составляет 37 метров, длилось на протяжении шести лет.





Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.