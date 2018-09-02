У берегов Анталии обнаружили два 2.000-летних затонувших корабля

Группа международных исследователей обнаружила обломки двух кораблей, возрастом около двух тысяч лет, у берегов юго-западной турецкой провинции Анталья.

По словам главного секретаря комиссии по подводному культурному наследию Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Хакана Ониза, затонувшие корабли доставляли в регион оливковое масло и вино.

«Мы поняли это по найденным амфорам», — сказал Ониз.

Он рассказал, что в ходе исследований у берегов Антальи и Мерсина, которые проводятся в соответствии с разрешением министерства культуры и туризма Турции с 2012 года, было найдено около 110 затонувших судов, среди которых несколько датировались первым веком до нашей эры.

Как считает Ониз, благодаря этому исследованию удалось собрать огромное количество информации о том, как осуществлялась международная торговля в древние времена, где находились древние портовые города и какие морские сражения проходили у берегов региона.