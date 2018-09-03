Природная красота завлекает туристов в северный Казахстан

Национальный парк «Бурабай» на севере Казахстана является излюбленным местом отдыха местных и иностранных туристов.

Государственный национальный природный парк, расположенный в 250 километрах от Астаны в Акмолинской области Казахстана, еще со времен Советского Союза привлекает внимание туристов своими природными красотами и санаториями.

Эту местность часто называют «казахстанской Швейцарией» благодаря горе Кокшетау («Голубая гора»), озеру Бурабай и сосновым лесам.

Туристы, в частности, любят бывать на скалистом острове Жумбактас, расположенном в центре озера Бурабай.





В сосновых и березовых лесах Бурабая произрастает более одной тысячи видов растений. Здесь обитают олени, кролики и лисы.

Другое излюбленное туристами место в регионе - этнографический музей под открытым небом «Ботай-Бурабай». Посетители музея могут ознакомиться с жилищами Ботайской эпохи, скелетами лошадей, различными предметами, найденными в ходе археологических раскопок.

В нынешнем году в регионе также открылась новая горнолыжная база «Бурабай» с современной инфраструктурой.

Национальный парк «Бурабай» также славится своим чистым воздухом, полезным для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Врачи утверждают, что прогулки в сосновых лесах благоприятно сказываются на здоровье людей.

Регион также славится своими минеральными водами и лечебной грязью.





На территории национального парка находятся 45 санаториев и множество отелей. Ежегодно «Бурабай» посещают сотни тысяч туристов.

Аким (глава) Акмолинской области Казахстана Малик Мурзалин рассказал агентству «Анадолу», что число посещающих регион туристов ежегодно растет.

«В прошлом году «Бурабай» посетили 850 тысяч туристов. С начала года этот показатель уже достиг 900 тысяч», — сказал Мурзалин.