36 тысяч заболели корью в Украине с начала года

Более 36 тысяч человек заболели корью в Украине с начала 2018 года. Об этом во вторник сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, из 36.455 заболевших 22.344 являются детьми.

Из-за осложнений заболевания 15 человек умерли — 11 детей и 4 взрослых.

Больше всего случаев было зафиксировано во Львовской области — 7.364 человек.

Как сообщает министерство, если уровень заболеваемости сохранится, 2018-ый станет рекордным по количеству заболевших корью за год с момента независимости страны. В 2006 году 42.724 украинцев заболели корью.