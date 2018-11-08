Зоопарк крупных кошек в Стамбуле открылся для посещения

Aslan Park («Парк львов»), третий в мире зоопарк крупных кошек, открылся для посещения в Стамбуле.

Зоопарк заботится о более чем десяти особях семи различных видов из семейства кошачьих, включая львов, сибирских и бенгальских тигров, пум и леопардов.





В заведении работают два высококвалифицированных ветеринара и пять технических сотрудников.

Кошки были выбраны из числа зарегистрированных животных, которые живут в зоопарках не менее четырех поколений.





По словам персонала, состав зоопарка, к которому ожидается прибавление в виде еще двух черных леопардов, четырех белых львов, двух сервалов и двух тигрят, в настоящее время потребляет в общей сложности 135 килограммов мяса, курятины и рыбы в день.





В Aslan Park вскоре ожидается рождение двух котят леопарда, которое станет первым подобным рождением, зарегистрированным в Турции.

Гостям зоопарка разрешается покормить котят под контролем его сотрудников.





«Чувство пребывания среди этих красивых животных в этой прекрасной обстановке должно быть чудесным ощущением для посетителей», — сказала Кусат Бильги, одна из сотрудниц Aslan Park.





Зоопарк, который занимает территорию в 8.000 квадратных метров, является первым своего рода заведением в Турции и уже успел привлечь большое количество посетителей со дня его открытия в торговом центре Viaport Marina в стамбульском районе Тузла 29 октября.