Погребение с мумиями скарабеев обнаружено в некрополе Саккара под Каиром

Археологи в ходе изысканий в районе святилища богини Бастет в некрополе Саккара под Каиром, где находятся массовые захоронения мумифицированных животных, впервые обнаружили мумии скарабеев. Об этом необычном археологическом открытии объявил в субботу министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.





Как рассказал он журналистам, всего найдено более 200 мумий жуков, которые в Древнем Египте считались символом счастья, приносящим успех и благополучие его обладателю. И до сих пор такой талисман принято носить с собой как оберег или сувенир на удачу. Одновременно с этим было также обнаружено более 200 мумий кошек, а также несколько мумий кобр и аллигаторов. В ходе изысканий археологи извлекли из толщи земли более тысячи небольших амулетов.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, обнаружение мумифицированных скарабеев является крайне редкой находкой. «С мумиями кошек все понятно — их нашли в некрополе животных рядом со святилищем Бастет, богини-кошки, которая считалась покровительницей любви, красоты, веселья, домашнего очага и плодородия, — сказал он. — Однако с подобным погребением жуков в виде мумий мы сталкиваемся впервые. Ученым еще предстоит оценить всю значимость этого археологического открытия, ведь даже в иностранных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев — обычно все ограничивалось амулетами с их изображениями и небольшими статуэтками».





Как рассказал Вазири, скарабеи были найдены в двух каменных коробах, напоминающих небольшие саркофаги. В одной из них находилось 200 маленьких насекомых, разложенных в три слоя одни на другие, в другой — два больших жука, обернутые в ткань. Чтобы добраться до них, исследователям пришлось снять более 350 кубических метров грунта.





Культ животных широко процветал в Древнем Египте, причем некоторые связанные с этим археологические открытия относятся еще к периоду древнего царства, часть - к новому, то есть их возраст насчитывает несколько тысяч лет, а окончательно от него отошли уже при римлянах. Первые упоминания о некрополе животных содержатся в научных исследованиях французского археолога Жака де Моргана и относятся к 1897 году. Он составил карту двух катакомб, где погребены мумии животных. Только в конце 80-х годов ХХ столетия археологи смогли приступить к изучению некрополя, который представляет собой сеть темных длинных туннелей, полностью лишенных источников дневного света.