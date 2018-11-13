Сотни видов птиц ожидают посетителей в турецком «Птичьем раю»

Национальный парк «Птичий рай» (Izmir Bird Paradise), расположенный в дельте реки Гедиз турецкой провинции Измир, привлекает туристов со всех уголков мира.

Здесь обитает более 290 видов птиц, главным образом фламинго, пеликаны, лебеди и цапли, а также множество видов млекопитающих, в том числе диких лошадей.





Эта местность славится также богатой флорой. Мелководье привлекает в этот района на западе Турции колонии фламинго.





Грациозные птицы облюбовали «Птичий рай» для обитания и потомства.

Туристы, посещающие этот район, могут насладиться прекрасными пейзажами, в том числе на закате.





У туристов есть возможность пройтись по песчаному берегу, усыпанному морской ракушкой.





В марте и апреле во время таких пеших прогулок по берегу можно увидеть бело-фиолетовые левкои.

В рамках проекта «Птичий рай» в Измире, был создан искусственный остров.