Сотни видов птиц ожидают посетителей в турецком «Птичьем раю»

Национальный парк «Птичий рай» (Izmir Bird Paradise), расположенный в дельте реки Гедиз турецкой провинции Измир, привлекает туристов со всех уголков мира.
Здесь обитает более 290 видов птиц, главным образом фламинго, пеликаны, лебеди и цапли, а также множество видов млекопитающих, в том числе диких лошадей.
Эта местность славится также богатой флорой. Мелководье привлекает в этот района на западе Турции колонии фламинго.
Грациозные птицы облюбовали «Птичий рай» для обитания и потомства.
Туристы, посещающие этот район, могут насладиться прекрасными пейзажами, в том числе на закате.
У туристов есть возможность пройтись по песчаному берегу, усыпанному морской ракушкой.
В марте и апреле во время таких пеших прогулок по берегу можно увидеть бело-фиолетовые левкои.
В рамках проекта «Птичий рай» в Измире, был создан искусственный остров.