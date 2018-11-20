В Индонезии в желудке мертвого кита нашли 6 кг пластикового мусора

В желудке кашалота, найденного мертвым в национальном парке в Индонезии, обнаружили почти 6 килограммов пластиковых отходов, сообщили во вторник сотрудники парка.

9,5-метровый кит был найден в водах около одного из островов, входящих в состав национального парка Вакатоби на востоке Индонезии.

Спасатели обнаружили в желудке кита 115 пластиковых стаканчиков, четыре пластиковые бутылки, 25 полиэтиленовых пакетов, два шлепанца и более тысячи кусков пластмассовой веревки.

Индонезия на втором месте, после Китая, по производству пластиковых отходов в мире.