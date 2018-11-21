Археологи обнаружили древний город возрастом 2.700 лет в Турции

В западной турецкой провинции Чанаккале обнаружили древний город Лимнай возрастом около 2,7 тысяч лет, сообщила в пятницу группа археологов из университета 18 марта.

По их словам, раскопки в регионе длились на протяжении трех лет.

Существование города было ранее известно, но точное его местоположение определить не удавалось.

Раскопки впервые начались на равнине озера Туз в 2015 году и продолжились в долине Бешел, где город и был найден.





Глава департамента древней истории университета 18 марта профессор Рейхан Керпе рассказал, что город был основан мигрантами, которые прибыли в регион из Ионии, древнего региона в центральной части западного побережья Анатолии, где сейчас находятся Измир и Айдын.

Древний город был одним из самых богатых и оживленных морских портов региона Галлиполи в свое время и просуществовал до римской эры.

«Только осколки чаш, посуды и плитки можно увидеть на поверхности, так как архитектурные остатки города находятся под землей. Однако, эти детали предоставляют нам информацию о городе, когда он был создан и когда опустошен», — сказал он.

По словам Керпе, в этом регионе были расположены еще несколько древних городов, которые еще предстоит обнаружить.