Почти 60% убитых в мире в 2017 женщин погибли от домашнего насилия — ООН

Собственный дом продолжает оставаться самым опасным местом для женщин во всем мире, около 50 тысяч из них были убиты своими партнерами или родственниками, сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).



Всего в прошедшем году были убиты 87 тысяч женщин. Таким образом, жертвами насилия со стороны родных и близких стали почти 60% погибших, говорится в докладе, приуроченном к Международному дню ликвидации насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.



«Хотя огромное большинство жертв убийств составляют мужчины, женщины продолжают платить высочайшую цену, возникшую в результате гендерного неравенства, дискриминации и негативных стереотипов. Именно женщины с самой высокой вероятностью могут быть убиты своими интимными партнерами или членами семьи», — отметил глава UNODC Юрий Федотов.



В рамках географического распределения Африка остается самым опасным регионом, коэффициент убийств которого на 100 тысяч женского населения составлял 3,1. В Южной и Северной Америке суммарно этот показатель достигал 1,6, в Океании — 1,3 и в Азии — 0,9. Безопаснее всего представительницы слабого пола чувствуют себя в Европе: 0,7 убийства на 100 тысяч женщин.