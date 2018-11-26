Турецкий продюсер Аджун Ылыджалы развелся с Шеймой Субаши

Известный турецкий продюсер и медиамагнат Аджун Ылыджалы и медиа-личность Шейма Субаши в понедельник официально развелись в Стамбуле.

Слушание по делу о разводе звездной пары прошло в семейном суде Силиври и продлилось всего девять минут.

Комментируя развод после суда, Ылыджалы, известный в Турции как просто Аджун, заявил: «Мы не смогли осилить брак и цивилизованно развелись».

По его словам, пара несколько раз пыталась «спасти» свои отношения.

49-летний Ылыджалы и 28-летняя Субаши поженились в сентябре прошлого года во французском Марселе.

Аджун является ведущим многих популярных турецких телешоу и владельцем телеканалов TV8 и TV8,5, а также многочисленных продюсерских компаний в таких странах, как США, Мексика, Румыния, Венгрия, Бразилия, Колумбия и Греция.