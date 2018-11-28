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Австралийский бык избежал скотобойни из-за аномального размера

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано

Аномальные размеры спасли от скотобойни быка на ферме у города Майолап в Западной Австралии.

Бык по кличке Никерс (Knickers) сильно выделяется на фоне своего стада благодаря росту 1,94 метра. Весит животное-гигант около 1,4 тонн.

Владелец Никерса Джефф Пирсон рассказал, что бык оказался слишком тяжелым, чтобы пойти на бойню.

«У нас большой оборот скота, и ему посчастливилось остаться», — сказал Пирсон.

Теперь Никерс проведет остаток своей жизни на ферме.

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