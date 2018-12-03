Первая после аварии миссия на МКС стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала в понедельник днем с первой стартовой площадки Байконура («Гагаринский старт»).

Верхняя ступень ракеты отделилась через десять минут после старта. Индикаторами невесомости для нового экипажа при старте «Союза МС-11» являются три плюшевых игрушки, в том числе дракон и эльф. Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти через шесть часов после пуска.

На МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

За стартом ракеты наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов НАСА Уильям Герстенмайер, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (бывший астронавт Канадского космического агентства).

Это первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Старт этой экспедиции планировался на конец текущего года, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» он был перенесен на 3 декабря.

Авария «Союза»

Носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

На борту «Союза МС-10», направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения «Союза». Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.

Что предстоит новой экспедиции

В период своего пребывания на МКС новый состав выполнит множество работ и 48 научных экспериментов. В частности, экипажу предстоит работа с российскими грузовыми кораблями «Прогресс МС», загрузка и расстыковка коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» для возвращения на Землю экипажа МКС-56/57 (космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты НАСА и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст), а также проведение бортовых фото- и видеосъемок полета.

Научные эксперименты, которые будет выполнять новый экипаж, будут посвящены физико-химическим процессам и материалам в условиях космоса, исследованиям Земли из космоса, изучению человеческого организма в условиях орбитального полета, биологии и биотехнологии.

Кроме того, Кононенко и Прокопьеву в десятых числах декабря предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле «Союз МС-09». 30 августа на МКС было зафиксировано падение давление. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке космического корабля диаметром 2 милиметра, которая, по предварительным данным, была сделана с помощью сверла. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, и давление на МКС стабилизировалось.

Ранее выход в открытый космос для обследования обшивки «Союза» был запланирован на 15 ноября и его должны были выполнять Прокопьев и Овчинин, однако из-за аварии «Союза-ФГ» Овчинин не прилетел на МКС. Сообщалось, что российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты корабля и обследуют отверстие в обшивке бытового отсека снаружи.