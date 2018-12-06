Женщина впервые выносила ребенка в матке от умершего донора

Жительница бразильского города Сан-Паулу стала первой женщиной, которая смогла выносить и родить ребенка после пересадки ей матки от погибшей женщины, сообщается в медицинском журнале Lancet.



По данным журнала, в сентябре 2016 года врачи из университетской клиники Сан-Паулу пересадили 32-летней женщине с врожденным отсутствием матки орган 45-летней женщины, которая скончалась в результате инсульта. Отмечается, что женщина, ставшая донором, имела троих детей.



«Результаты являются доказательством возможности лечения отсутствия матки путем ее трансплантации от погибшего донора, что открывает возможность для здоровой беременности всех женщин без матки, которым больше не нужны живые доноры или операция с живым донором», — говорится в журнале.



В результате трансплантации женщина-реципиент смогла выносить плод и спустя 36 недель после пересадки родить здорового ребенка весом 2550 граммов. Сразу после родов матку женщины также удалили хирургическим путем. Сообщается, что после операции женщина чувствовала себя удовлетворительно и была выписана из больницы уже спустя восемь дней после родов.



Пересадка матки от живых доноров впервые была впервые произведена в Швеции в 2014 году, после чего стала практиковаться во всем мире. Однако до настоящего времени не было ни одного случая успешного рождения после пересадки органа от погибшего донора.