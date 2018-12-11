Турция и Саудовская Аравия подписали «протокол о хадже» на 2019 год

Глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш встретился в понедельник с министром хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммедом бен Тахиром Бентеном, чтобы договориться об услугах, которые будут оказаны в следующем году турецким паломникам, направляющимся в самые священные города мусульман.

Эрбаш и Бентен обсудили проблемы и их возможные решения, касающиеся паломничества в Мекку и Медину ожидаемых 80 тысяч турецких мусульман.

В конце встречи они подписали «протокол о хадже», чтобы окончательного формализовать достигнутое соглашение.

Хадж является одним из столпов ислама, который наказывает каждому мусульманину совершить паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни.

В этом году в хадже приняли участие свыше 2 миллионов паломников, включая 79 тысяч турок.