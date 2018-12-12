Акция в турецком городе: помоги родственнику бросить курить — получи велосипед

Килис, небольшой город на юге Турции, оказался в центре мирового внимания после того, как принял тысячи беженцев, убегающих от войны в соседней Сирии.

Два года назад, когда количество беженцев в городе превысило его население в 130 тысяч человек, Килис был номинирован на Нобелевскую премию мира.

Находящийся на сирийской границе город также стал жертвой нападений террористов ДАЕШ и «Отрядов народной самообороны» (YPG) — филиала террористической группы PKK.

Однако мэр Хасан Кара хочет, чтобы Килис знали не как место, пострадавшее от конфликта, а как место, которое с распростертыми объятиями приняло тысячи беженцев. Данное стремление стало вдохновением для многочисленных гуманитарных и социальных проектов. Один из самых необычных для детей: помоги родственнику бросить курить — получи бесплатный велосипед от мэрии.

«На сегодняшний день мы раздали более 4 тысяч велосипедов, наша цель — раздать не менее 15 тысяч велосипедов», — заявил Кара.

Для получения велосипеда, дети должны выполнить три требования: заставить курящего родственника бросить привычку, поддерживать высокие оценки в школе, улучшая при этом успеваемость по урокам, по которым отстают, и пообещать ездить по часу в день.

В городе продолжается строительство велосипедной дорожки, общую продолжительность которой планируется довести до 30 километров.

Проект оплачивается мэрией и министерством здравоохранения, но, по словам Кара, он также нуждается в спонсорской помощи от Европейского союза.