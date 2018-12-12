Российские космонавты провели в открытом космосе почти 8 часов

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев завершили работы по обследованию «Союза МС-09», в котором было обнаружено отверстие, и вернулись на борт МКС, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где шла трансляция работы в открытом космосе.



«Космонавты доложили, люк закрыт», — сказал комментатор в ЦУП.



Кононенко и Прокопьев провели за бортом 7 часов 45 минут — на 1 час 14 минут больше запланированного времени. Им не удалось выполнить все запланированные задачи.



Это был 213-й выход в истории МКС (общая продолжительность работ космонавтов и астронавтов в открытом космосе составила 1335 часов), восьмой в 2018 году (пять у США, два по российской программе), четвертый в карьере Кононенко (общая продолжительность — 26 часов 12 минут) и второй в карьере Прокопьева (15 часов 31 минута). Первый выход Прокопьева (15 августа 2018 года с Олегом Артемьевым) также значительно растянулся и продлился — 7 часов 46 минут.



Кононенко и Прокопьеву не хватило 28 минут до рекорда по пребыванию в открытом космосе среди российских космонавтов. Предыдущий рекорд — 8 часов и 13 минут — установили 2 февраля 2018 года Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров. Мировой рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.



В открытый космос Кононенко с Прокопьевым вышли в 19.00 мск. В 22.16 мск космонавты с помощью двух манипуляторов «Стрела» добрались до корабля «Союз МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие. Уже тогда отставание от графика составляло около 40 минут. Манипуляторы понадобились потому, что на «Союзах» нет поручней, за которые можно держаться и цепляться, как на других блоках МКС, предназначенных для работы снаружи.



На корабле космонавты с помощью резака и ножниц по металлу вскрыли экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ) недалеко от логотипа Роскосмоса, нанесенного на ЭВТИ. Изначально планировалось использовать резак для предварительных надрезов, а основную часть работы выполнить ножницами по металлу. Однако из-за неудобного положения космонавтов пришлось вскрывать ЭВТИ резаком.



Затем ножницами по металлу разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Чтобы добраться до отверстия, от нее пришлось отрезать два куска, а не один, как планировалось. Куски убрали в изолирующий контейнер. При этом космонавты не заметили на них точку, в которую могло упереться сверло, если бы отверстие сделали изнутри корабля.



Также в изолирующий контейнер спрятали полученные позже «мазки» с области отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено. Кроме того, в контейнер убрали и зажим Кохера, которым брали образцы герметика. После окончания работ с отверстием космонавты должны были наложить дополнительный мат ЭВТИ и закрепить его зажимами. Команда в ЦУП, консультировавшая космонавтов, приняла решение не делать этого. Кононенко и Прокопьеву была выдана команда «возвращаться домой».



На Землю полученные образцы должен доставить Сергей Прокопьев, который вернется 20 декабря на «Союзе МС-09». Бортовой отсек, в котором обнаружено отверстие, при посадке сгорает в атмосфере, а экипаж находится в спускаемом аппарате, поэтому на возвращение никак не повлияет отсутствие части метеоритной защиты.



Кононенко и Прокопьев не успели забрать контейнеры экспериментов «Тест» и «Выносливость», оставленные на экспонирование на модуле «Поиск». Но эта задача и не была приоритетной. Ее планировали выполнить только в случае, если бы у космонавтов осталось время после работы с обшивкой корабля.



Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, следы от сверла в бытовом отсеке «Союза МС-09» приходятся ровно на следы от точечной сварки, которой при изготовлении корабля на заводе был приварен внутри бытового отсека П-образный шпангоут.



«Получилось ли это случайно или кто-то пытался высверлить отверстие в точке сварки, разберется следствие», — сказал он.



«Дыра» в корабле



В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09», который пристыковался к станции 8 июня. Вечером того же дня по совету центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергии» (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса.



Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что следствие подозревает, что «дырку» могли сделать американские астронавты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал эту версию «нечистоплотной интерпретацией отдельных публикаций в СМИ».



В середине ноября российские космонавты Прокопьев и Алексей Овчинин должны были обследовать «дырку» в «Союзе», но выход в открытый космос не состоялся из-за произошедшей 11 октября аварии ракеты «Союз-ФГ». В итоге выход поручили провести Прокопьеву и российскому космонавту из следующего экипажа. Выход получил название 45а, поскольку плановый 45-й выход состоялся в августе, а осмотр «дырки» - внеплановая работа, получила добавление к номеру.