Пассажирка родила во время полета на борту самолета THY

Гражданка Демократической Республики Конго Мусуамба Мичоукаембе родила мальчика на борту самолета Турецких авиалиний (THY), направлявшегося из столицы Габона Либревиля в Стамбул.

Роды в необычных условиях пришлось принимать бортпроводникам рейса и супругу роженицы, который, как оказалось, является врачом.

Как сообщается, через три часа после взлета пассажирка на позднем сроке беременности пожаловалась на боли в спине и животе, после чего у нее начались схватки и отошли воды.

Команда бортпроводников вместе с супругом Мусуамбы быстро отреагировали и приняли роды в хвосте самолета на высоте около 13 тысяч метров.

Роды прошли успешно. Новорожденный и мама чувствовали себя хорошо.

После прибытия в аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле женщину с новорожденным ребенком на машине скорой помощи доставили в больницу в районе Ещилькей.