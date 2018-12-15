Нетронутая гробница возрастом более 4.000 лет найдена в Египте

Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром, сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в ходе презентации очередного археологического открытия.



По его словам, гробница принадлежит высокопоставленному чиновнику, жившему при правлении пятой династии фараонов Древнего Египта (примерно, в 2504-2347 годах до нашей эры).



«Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной», — заявил министр.



Аль-Анани пояснил, что возраст гробницы составляет более четырех тысяч лет. Министр добавил, что ученые поднимут из гробницы все артефакты для их дальнейшего изучения.



В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI - XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.