Кыргызский Ош объявлен культурной столицей тюркского мира 2019 года

Город Ош в Кыргызстане объявлен культурной столицей тюркского мира 2019 года.
Соответствующее решение принято 18 декабря в турецком Кастамону на 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ.
Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что следующее заседание Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ пройдет в городе Ош.
Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов пригласил туристов посетить новую культурную столицу тюркского мира.