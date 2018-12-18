Кыргызский Ош объявлен культурной столицей тюркского мира 2019 года

Город Ош в Кыргызстане объявлен культурной столицей тюркского мира 2019 года.

Соответствующее решение принято 18 декабря в турецком Кастамону на 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ.

Ош примет эстафету у казахстанского города Туркестан.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что следующее заседание Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ пройдет в городе Ош.

Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов пригласил туристов посетить новую культурную столицу тюркского мира.