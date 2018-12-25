Санта-Клаус завершил путешествие по миру, доставив 7 миллиардов подарков

Санта-Клаус завершил свое кругосветное путешествие, обрадовав подарками более 7 миллиардов детей и взрослых во всем мире, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).



Как сообщается, в этом году Санта доставил более 7 миллиардов подарков жителям нашей планеты — всего 7 281 439 471 подарок.



Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).



С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС США в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.