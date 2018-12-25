Христиане Турции отпраздновали Рождество

Католики и православные, придерживающиеся григорианского календаря, отпраздновали Рождество в Стамбуле и по всей Турции.
Основные торжества католиков прошли в церкви Святого Антуана в стамбульском районе Таксим.
Рождественское богослужение было проведено на английском, польском и итальянском языках.
Католики и православные, придерживающиеся григорианского календаря, отпраздновали Рождество в Стамбуле и по всей Турцииhttps://t.co/mDYQybfJU2 pic.twitter.com/kkIVhcEi99— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 25, 2018
В торжествах приняли участие и туристы.
Христиане-католики, а также Константинопольская православная церковь, празднуют Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря.