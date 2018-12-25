Христиане Турции отпраздновали Рождество

Католики и православные, придерживающиеся григорианского календаря, отпраздновали Рождество в Стамбуле и по всей Турции.

Основные торжества католиков прошли в церкви Святого Антуана в стамбульском районе Таксим.

Рождественское богослужение было проведено на английском, польском и итальянском языках.

Католики и православные, придерживающиеся григорианского календаря, отпраздновали Рождество в Стамбуле и по всей Турцииhttps://t.co/mDYQybfJU2 pic.twitter.com/kkIVhcEi99 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 25, 2018

В торжествах приняли участие и туристы.

Христиане-католики, а также Константинопольская православная церковь, празднуют Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря.