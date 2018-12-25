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Христиане Турции отпраздновали Рождество

DAILY SABAH И АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
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Фото: DHA
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Католики и православные, придерживающиеся григорианского календаря, отпраздновали Рождество в Стамбуле и по всей Турции.

Основные торжества католиков прошли в церкви Святого Антуана в стамбульском районе Таксим.

Рождественское богослужение было проведено на английском, польском и итальянском языках.

В торжествах приняли участие и туристы.

Христиане-католики, а также Константинопольская православная церковь, празднуют Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря.

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