Воздушные шары, лыжи и спа: Каппадокия становится центром зимнего отдыха

Каппадокия, один из основных туристических центров Турции, привлекает туристов со всего мира.

Зимой Каппадокия с ее волшебной природой и богатой культурой превращается в настоящую сказку.

Туристы в Каппадокии могут за один день совершить полет на воздушном шаре, покататься на лыжах на горе Эрджиес и расслабиться на спа-процедурах в районе Козаклы провинции Невшехир.





Полет на воздушном шаре дает туристам возможность полюбоваться красотами региона. Туристы, которые приезжают в Каппадокию со всего мира, могут увидеть с высоты птичьего полета Перибаджалары или «Камины фей».

С раннего утра туристы приезжают в городки Гёреме, Учхисар, Чавушин, Зелве и Пашабагы, чтобы сфотографироваться на память на фоне знаменитых каменных столбов причудливой формы.

Зимой Каппадокию с ее скалами, подземными городами и монастырями в основном посещают туристы из азиатских стран.

Совершив полет на воздушном шаре, туристы могут за час доехать на автомобиле до горнолыжного курорта «Эрджиес». Удобное расположение, длина горнолыжной трассы, профессиональное обслуживание и доступные цены привлекают на курорт все больше туристов.





К услугам новичков и бывалых лыжников — 34 горнолыжные трассы общей протяженностью 102 километра. Эрджиес предлагает любителям горнолыжного спорта трассы всех видов сложности.

От курорта можно за час доехать до района Козаклы, чтобы насладиться спа-процедурами. В Козаклы есть множество отелей и гостиниц с крытыми бассейнами. К услугам гостей — спа-центр, открытый бассейн, сауна и турецкая баня.





Бассейны отелей наполнены водой из термальных источников Козаклы, которая имеет много целебных свойств.

Таким образом, Каппадокия, Эрджиес и Козаклы дают туристам возможность провести отличный день и получить незабываемые впечатления.