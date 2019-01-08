Использование освежителя с запахом розы в машине снижает вероятность аварий — исследование

Распыление освежителя воздуха с запахом розы в машине может снизить вероятность аварий почти на 65 процентов, в то время как другие запахи могут увеличить риск несчастных случаев, говорится в исследовании, проведенном учеными Университета Сассекса.

Согласно исследованию, запахи оказывают существенное влияние на то, как водители реагируют на опасность.

Чтобы выяснить эффект, исследователи распыляли различные виды освежителей воздуха в симуляторе вождения во время потенциально аварийных ситуаций, например, когда приближался автомобиль или велосипед.

Исследование показало, что число несчастных случаев было на 64 процента ниже при распылении аромата розы. В то же время мускусные запахи увеличивают вероятность несчастных случаев на 46 процентов.