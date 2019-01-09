Глава Amazon Джефф Безос разводится с супругой

Глава корпорации Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи приняли решение развестись. Их совместное заявление опубликовано в среду в Twitter бизнесмена.

«Как известно нашей семье и друзьям, после длительного периода поисков и попытки жить раздельно мы решили развестись. Хотя ярлыки могут быть разными, мы остаемся семьей, мы остаемся дорогими сердцу друзьями», — говорится в заявлении.

В заявлении не сказано, каким образом пара, прожившая в браке 25 лет, собирается делить имущество. Миллиардер Безос отметил, что не жалеет о совместно прожитых годах. Они с супругой намерены продолжать общение «как родители, друзья и партнеры по бизнесу».

Джефф Безос возглавляет рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается почти в 137 миллиардов долларов. Помимо корпорации Amazon, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. В 2013 году бизнесмен приобрел газету Washington Post, покупка обошлась ему в 250 миллионов долларов.