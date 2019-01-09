Дворец мира и согласия — символ дружбы в сердце Астаны

Благодаря своей уникальной архитектуре Дворец мира и согласия в Астане приковывает внимание туристов, посещающих столицу Казахстана.

Здание пирамидальной формы, спроектированное архитектором Норманом Фостером, не только поражает своей оригинальностью и величием, но и имеет огромное значение для казахского народа, символизируя дружбу, единство и мир.

Дворец мира и согласия расположен на Площади независимости в Астане, где также находится монумент «Казак Ели».

Ультрасовременное здание было построено турецкой компанией, а его открытие состоялось в 2006 году.





Высота восьмиэтажного дворца составляет 75 метров, а общая площадь — 28 тысяч квадратных метров.

Дворец мира и согласия — это оснащенные современным оборудованием конференц-залы, выставочные зоны, художественные галереи, презентационные комплексы и многое другое. При этом их оформление включает различные панно, скульптуры, картины и инсталляции.

Самый большой конференц-зал в здании — «Хеопс Атриум». Его площадь превышает две тысячи квадратных метров.

На вершине пирамиды Дворца мира и согласия расположен небольшой конференц-зал «Колыбель», который стал местом проведения известной конференции лидеров мировых религий.





Еще одной «изюминкой» дворца является Оперный зал на более 1,3 тысячи мест, оборудованный современной музыкальной и световой техникой и отвечающий мировым стандартам.



Грани Дворца мира и согласия символизируют дружбу, единение и мир на казахской земле, открытость казахского народа для представителей всех наций и религий.

Дворец был построен в Астане специально для проведения «Конгресса лидеров мировых и традиционных религий», а также заседаний Ассамблеи народа Казахстана.

В музее дворца экспонируются религиозная литература, ковры и другие предметы, переданные в дар Казахстану. Кроме того, посетители музея могут ознакомиться здесь с образцами традиционной одежды более 130 народностей, проживающих в Казахстане.

Офис, музей и библиотека Международной турецкой академии также размещаются во Дворце мира и согласия.

Глава департамента отдела обслуживания гостей и протокола администрации Дворца мира и согласия Ардак Мухышбаева сообщила агентству «Анадолу», что здание дворца привлекает внимание туристов своей необычной архитектурой.

«Ежегодно дворец посещают в среднем 60 тысяч туристов. Наши сотрудники разговаривают с гостями не только на казахском, но и русском, английском и турецком языках», — сказала Мухышбаева.

Глава департамента отметила, что украшением дворца стал огромный витраж, выполненный художником Брайаном Кларком.





На витраже изображено 130 голубей, символизирующих 130 народностей, которые проживают на территории Казахстана, сказала Мухышбаева.

По ее словам, при строительстве здания были учтены суровые климатические условия Казахстана.