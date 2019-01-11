2018 год вошел в четверку самых теплых лет в истории — ООН

Минувший, 2018 год вошел в четверку самых теплых лет за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

«Четыре последних года были самыми теплыми за время наблюдений, а 2018-й - четвертым из них, ненамного отстав от третьего в списке самых теплых — 2015 года», — отметила официальный представитель. По ее словам, в минувшем году средняя температура более чем на 0,4 градуса Цельсия превосходила средние показатели 1981 — 2010 годов.

Окончательные данные по температуре за 2018 год ВМО намерена представить после получения результатов наблюдений из крупных метеоцентров, расположенных в Великобритании, США и Японии. Однако сведения, уже поступившие из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и его Службы по изменению климата в рамках программы «Коперник», подтвердили ранее сделанные ВМО предварительные выводы о том, что 2018 год может стать четвертым самым теплым годом в истории, пояснила Нюллис.

В ряде европейских стран, включая Австрию, Германию, Чехию и Швейцарию, минувший год стал самым теплым в истории. Заметно теплее средних значений было в районе к северу от Берингова пролива и вокруг архипелага Шпицберген. В то же время, в северной части Северной Америки и некоторых центральных районах России температура была ниже средней.

Коснувшись холодной погоды, установившейся в начале 2019 года в ряде районов Европы, Нюллис отметила, что улучшения можно будет ожидать со вторника, 14 января. Однако в ближайшие дни «холодная волна продолжится в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе с возможным расширением дальше к северу и западу». Она принесет с собой морозы, которые могут негативно сказаться на здоровье людей, в ряде мест продолжатся обильные снегопады.