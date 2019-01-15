Доставленные Китаем на Луну семена хлопка дали первые всходы

Доставленные на обратную сторону Луны при помощи китайского космического аппарата «Чанъэ-4» семена хлопка дали первые всходы. Как сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, это свидетельствует об успешном завершении первого в истории биологического эксперимента на естественном спутнике Земли.

«Сегодня были опубликованы последние фотографии [биологического] эксперимента, которые демонстрируют, что семена хлопка, доставленные на Луну с помощью аппарата, дали первые ростки, — говорится в репортаже. — Это означает, что «Чанъэ-4» завершил первый в истории биологический эксперимент, проведенный человеком на Луне».

Биообразцы на «Чанъэ-4»

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), помимо хлопка на Луну в целях создания там мини-биосферы были доставлены и другие биологические образцы, среди которых семена рапса, картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), а также личинки плодовой мухи (дрозофиллы) и дрожжевые грибки.

Как сказал профессор Чунцинского университета, главный инженер биологического проекта Се Гэнсинь, слова которого во вторник приводит агентство Синьхуа, «контейнер-транспортер с образцами установлен на посадочном модуле аппарата «Чанъэ-4».

«Контейнер цилиндрической формы, выполненный из специального алюминиевого сплава, достигает в высоту 198 миллиметров, 173 миллиметра в диаметре и весит около 2,6 килограмм, — рассказал он. — Внутри также имеются вода, почва, воздух, две небольшие камеры видеонаблюдения и встроенная система терморегулирования".

По словам специалиста, биологические образцы были выбраны не случайно.

«Картофель может быть основным источником пищи для космонавтов, резуховидка отличается быстрым периодом всхода, что удобно для наблюдения, дрожжи необходимы для регуляции баланса кислорода и углекислого газа, при этом мухи-дрозофилы выступают в роли потребителя в процессе фотосинтеза», — пояснил ученый.

Как сообщило ранее Центральное телевидение КНР, отбор биологических образцов проходил согласно жестким критериям.

«Ввиду ограниченных возможностей нагрузки космического аппарата, семена должны были удовлетворять небольшим размерам, а также быть способными адаптироваться к чрезвычайным условиям лунной поверхности, в частности низкой гравитации, радиации, сильным перепадам температур, а также суровым условиям окружающей среды», — передает ТВ.

В воскресенье аппарат «Чанъэ-4» перешел в «спящий режим» в связи с наступлением первой после его приземления на обратной стороне естественного спутника Земли лунной ночи. Отмечается, что температура там может упасть до минус 170 градусов Цельсия.

«Жизнь в контейнере не приспособлена к лунной ночи», — сказал Се Гэнсинь. «Эксперимент завершен, — говорится в заявлении CASC. - Организмы будут разлагаться в полностью закрытом контейнере и не будут оказывать никакого влияния на лунную среду».

Конкурс проектов

Ранее CASC заявляла, что «озеленение» естественного спутника Земли пройдет в рамках реализации проекта «Лунная мини-биосфера», который в 2016 году стал лучшим среди 200 участников конкурса на разработку плана первого лунного биологического проекта. В создании проекта приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай).

Лунный аппарат «Чанъэ-4» был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени «Чанъэ-4» успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния.