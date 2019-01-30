Голод, ожирение и глобальное потепление — главные угрозы человечеству, считают ученые

Противоположные по сути, но опасные для людей в равной мере голод и переедание, а также потепление климата представляют основные угрозы для населения Земли, способные привести к глобальной катастрофе. Такой вывод содержится в докладе международной группы ученых, занимавшейся исследованиями под эгидой Оклендского университета (Новая Зеландия), Университета имени Джорджа Вашингтона (США) и неправительственной организации World Obesity Federation, изучающей проблему ожирения. В состав группы входили 43 специалиста из 14 стран, опубликовавшие результаты своей научной работы в последнем номере авторитетного медицинского журнала The Lancet.

«Три угрозы — голод, ожирение и потепление — подобны строенному двигателю, толкающему население планеты к гибели, — пишут авторы. — Коммерческие интересы большого бизнеса, невнятные шаги политической элиты с целью воспрепятствовать растущей угрозе для человечества и аморфная реакция общественности только помогают раскручиваться этому своеобразному мотору». Между тем, считают ученые, за последние 20 лет все эти проблемы крайне обострились и требуют немедленного вмешательства как политиков, так и общественности.

По мнению исследователей, проблема ожирения, достигшая уровня пандемии, во многом вызвана банальным перееданием, которое приводит к лишнему весу. С другой стороны, это результат использования рациона питания с резко выраженным дисбалансом в составе потребляемой пищи, где могут преобладать углеводы или жиры.

Авторы подчеркивают, что данная проблема развивается на фоне глобального потепления. Оно напрямую связано с необходимостью повышения поголовья скота для производства продуктов, которое ведет к увеличению выброса углекислого газа в атмосферу на 25-30% каждые 10-20 лет. Такая тенденция вызывает значительное усиление парникового эффекта, отмечается в докладе.

Еще один источник повышения выброса углекислого газа на 14-25% — это транспорт. Человечество сократило физическую активность, пересев на автомобили, чтобы совершать поездки до булочной и банка в 300 метрах от дома. Перепроизводство продуктов, непродуманное использование автотранспорта, мощная урбанизация планеты — звенья одной цепи, грозящие существованию цивилизации, констатируют авторы исследования.

Если накормить людей в местах нехватки продовольствия — задача трудная, но выполнимая, то справиться с ожирением, которое охватило практически все развитые страны, очень непросто, отмечается в докладе. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире избыточным весом страдают 1,9 млрд человек, а непосредственно ожирением — около 650 миллионов. Каждый год их численность увеличивается на несколько сот тысяч. Как напоминают авторы исследования, большинство из них сталкиваются с диабетом, инфарктами, инсультами, другими заболеваниями.