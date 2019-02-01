Редкая монета с изображением английской королевы Анны ушла с молотка почти за $1 миллион

Редчайшая золотая монета с изображением королевы Анны (1665-1714), первым монархом Соединенного Королевства и последним представителем династии Стюартов на английском троне, продана на лондонском аукционе Baldwin's за рекордную сумму 845 тысяч фунтов стерлингов (около 966 тысяч долларов). Об этом сообщает в пятницу газета Daily Express.

Эта монета достоинством в пять гиней (находилась в обращении с 1663 по 1813 год) была отчеканена в 1703 году в количестве лишь 20 штук из золота испанцев, захваченного на испанском галеоне в битве при Кадисе (август — сентябрь 1702 года) во время Войны за испанское наследство (1701-1714). В этом сражении между объединенными англо-голландскими и испанскими войсками союзники из-за несогласованных действий, а также умелой обороны испанцев не сумели захватить стратегически важный центр торговли с Новым Светом. Однако им удалось перехватить возвращавшиеся из Америки корабли с сокровищами — золотом и серебром.





Фото: Wikipedia

На фоне неудачи в военно-морской операции англичане с особой помпой пронесли через Лондон эту драгоценную добычу, которую затем передали управляющему («мастеру») Монетного двора Исааку Ньютону (1643-1727), английскому физику, математику, механику и астроному. Из почти 3,5 кг золота и были изготовлены гинеи, которые остаются одними из самых востребованных нумизматических раритетов. Сохранилось 16 таких монет.

Нынешнюю приобрел коллекционер, имя которого не называется. По словам директора торгового дома Стивена Фентона, «интерес к этой монете с Анной на торгах был невероятно большим, чему способствует история этой удивительной реликвии».