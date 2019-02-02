В Египте обнаружен некрополь эллинистического периода с десятками мумий

Некрополь эллинистического периода с 40 мумиями обнаружен в центральной части Египта. Об этом сообщил в субботу журналистам министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, отметив, что это — первое археологическое открытие в текущем году.

Некрополь был раскопан в районе Туна-эль-Габаль в провинции Эль-Минья примерно в 300 км к югу от Каира. На глубине около 10 метров под землей находятся саркофаги с мумиями разного пола, возраста и социальной принадлежности. Из 40 мумий 10 - детские. Открытие принадлежит совместной миссии историков из археологического исследовательского центра университета Эль-Минья и специалистов из Высшего совета по делам древностей.

По словам генерального секретаря Высшего совета Мустафы Вазири, методы погребения мумий варьируются: одни тела завернуты в льняные ткани и уложены в каменные или деревянные саркофаги, некоторые мумии были закопаны в песке, какие-то - просто уложены на полу или в подземные ниши.

Как пояснил корр. ТАСС профессор университета Эль-Минья Тейиб Аббас, различные способы погребения свидетельствуют о том, что захоронения были сделаны в разные временные периоды. «Этот некрополь был основан в поздний период династий фараонов, при Птолемеях (IV-I вв. до н.э.), а также использовался в последующие столетия — уже при римлянах и византийцах (эпоха завершилась в VII веке), — рассказал он. — По сути, он представляет собой кладбище местных жителей, которое впоследствии повторно использовалось, и мы это понимаем из расшифровки нанесенных прямо на саван имен тех, кто здесь погребен».

По словам ученого, надписи, сделанные местами демотическим письмом, местами — на греческом, позволяют предположить, что некрополь, в целом, был местом захоронения представителей высоких сословий. «Судя по надписям и декору, здесь похоронены египтяне, а позднее — и греки», — добавил он. Большинство мумий находится в хорошем состоянии, но есть и такие, которые требуют реставрации. «По сути, мы находимся ещё в начале раскопок: в ходе работ мы наткнулись на продолжение некрополя с ещё 20 мумиями, но они сейчас отправлены на реставрацию», — указал Аббас.

В феврале прошлого года в этом же районе был обнаружен жреческий семейный некрополь возрастом более раннего временного периода, относящийся примерно к VII-V векам до н.э. В 2017 году в Туна-эль-Габаль был найден ещё один могильник — массовое захоронение представителей знати эпохи Среднего царства (XXI-XVIII века до н.э.).