В продуктовом магазине в США продают «халяльную» свинину

В одном магазинов в США появился продукт, вызвавший неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей – свинина с маркировкой «халяль» на упаковке.

В каталоге, опубликованном продуктовым магазином Jetro Cash & Carry в Филадельфии, фарш из свинины компании Pork King был помечен как халяльный, что не может быть правдой, так как употребление свинины в исламе запрещено.

Маркировка «халяль» означает, что продукция правильно приготовлена и дозволена мусульманам к употреблению. В то же время употребление свинины для последователей ислама категорически запрещено, за исключением случаев крайней необходимости.

Неизвестно, была ли эта маркировка случайной ошибкой Jetro, поскольку в магазине также предложены другие виды мяса, включая баранину и говядину, с такой же маркировкой.