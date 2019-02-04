Радужные холмы в Турции очаровывают любителей природы

Меккой для энтузиастов природы и фотографов стали Радужные холмы в турецком Ыгдыре.

Их привлекают необычные холмы, окутанные кольцами сияющего золотого, малинового и пышного зеленого цветов.

Благодаря яркому ландшафту, высоте и уникальному микроклимату, местность привлекает много внимания в социальных сетях, особенно в зимние месяцы.

Во внутренних районах Анатолии очень холодные зимы — чем восточнее, тем больше падает температура зимой. Однако это не распространяется на Ыгдыр, который защищен горами. Климат провинции отличается от остального региона — тут умеренно-холодный полузасушливый континентальный климат с жарким и сухим летом и умеренной зимой.

Радужные холмы, окутанные кольцами золотого, малинового и зеленого цветов, на востоке Турции очаровывают любителей природы и фотографовhttps://t.co/6oyDFp6ooV pic.twitter.com/SZUq7hECil — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) February 4, 2019

Фотограф природы Бетюль Онер стала одной из тех, кто приехали на Радужные холмы, увидев их фотографии в соцсетях.

Онер назвала это место «обязательным для посещения» и сказал агентству «Анадолу», что регион прекрасен в любое время года.

«Многие, вероятно, не имеют представления об этом месте. Мы сделали прекрасные фотографии этих волшебных холмов с их красными вершинами», — сказала она.