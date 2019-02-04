Турецкая антарктическая экспедиция достигла Южного полярного круга

Участники третьей турецкой антарктической научной экспедиции достигли Южного полярного круга.

Экспедиция организована под патронажем администрации президента и при поддержке Министерства промышленности и технологий Турции. Активную поддержку экспедиции оказали Стамбульский технический университет (İTÜ) и Центр полярных исследований PolReC.

Члены экспедиции вылетели из Стамбула 29 января. Их первым пунктом назначения стал бразильский город Сан-Паулу, откуда ученые отправились в чилийский Сантьяго, а далее — в Пуэрто-Уильямс — небольшой чилийский город и порт на острове Наварино. Здесь членов экспедиции встретил глава муниципалитета Пуэрто-Уильямса Хуан Жозе Аркос.

Чтобы добраться из Турции до Пуэрто-Уильямса, ученым потребовалось почти 30 часов. После двух дней в Пуэрто-Уильямсе члены экспедиции вылетели на Кинг-Джордж — самый крупный остров в архипелаге Южных Шетландских островов. Перелет занял почти два часа.

Сразу после высадки из самолета группе ученых пришлось окунуть ноги в воду с дезинфицирующим раствором, что предусмотрено Системой Договора об Антарктике и делается для того, чтобы на перенести на остров никакие живые организмы.

Много хлопот членам экспедиции доставил 1,5-тонный багаж, в том числе с научным оборудованием для исследований.

В состав экспедиции входят 25 человек — 17 турок и восемь граждан других стран, которые будут заниматься в Антарктике научными исследованиями в разных областях.