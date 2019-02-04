148 лет прошло со дня смерти шейха Шамиля

Ровно 148 лет прошло со дня смерти имама шейха Шамиля, который на протяжении десятилетий вел борьбу с царской Россией, за что был прозван «Орлом Кавказа».

Шамиль родился в 1797 году в деревне Гимры в Дагестане. Дед дал ему имя Али, но ввиду того, что ребенок часто болел, семья под влиянием поверья горцев решила дать ему новое имя, что «должно изменить его судьбу». Так, мальчика назвали Шамилем. Маленький Шамиль начал поправляться и впоследствии стал крепким и здоровым юношей.

В 1834 году Шамиль стал имамом Северо-Кавказского имамата. С этого момента он стал заниматься формированием регулярной армии.

В борьбе за независимость он старался объединить разрозненные общины Дагестана и Чечни.

Для достижения этой цели Шамиль стремился к упразднению всех порядков и учреждений, основанных на вековых обычаях; основой жизни горцев как частной, так и общественной он сделал шариат.

Несмотря на численное превосходство и мощь царской армии, Шамиль 25 лет вел освободительную борьбу против царской России, будучи лидером кавказского государства. Благодаря военному таланту Шамиля русские войска потерпели большие потери.

Благодаря своим организаторским способностям, военному таланту и дару убеждения Шамиль стал влиятельной фигурой в Дагестане и на всем Кавказе. Он был признан не только как религиозный лидер, но и как правитель.

В конце 1870 года, после совершения хаджа, Шамиль посетил Медину, где и скончался 4 февраля 1871 года. Похоронен в Медине на кладбище аль-Баки.