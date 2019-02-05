Турецкая спортсменка совершила погружение в воды Антарктики

Турецкая спортсменка, мировая рекордсменка по фридайвингу Шахика Эрджюмен, вошедшая в состав третьей экспедиции Турции в Антарктику, впервые погрузилась в ледяную воду у побережья острова Кинг-Джордж. В руках спортсменка держала турецкий флаг.

Экспедиция организована под патронажем администрации президента и при поддержке Министерства промышленности и технологий Турции. Активную поддержку экспедиции оказали Стамбульский технический университет и Центр полярных исследований PolReC.





Эрджюмен совершила погружение без кислородного баллона. Спортсменку на надувной лодке сопровождала команда из шести человек.

Погружение при минусовых температурах и без специального термокостюма длилось две минуты.

Эрджюмен стала первой турецкой спортсменкой, совершившей погружение в ледяные воды Антарктики.

Спортсменку во время погружения сопровождал новозеландский инструктор по дайвингу Джонатан Фрэнсис Саннекс.

Мировая рекордсменка по фридайвингу Шахика Эрджюмен стала первой турчанкой, совершившей погружение в воды Антарктикти без акваланга, в рамках исследовательской экспедиции по созданию научных баз Турции на замерзшем континенте https://t.co/A5hg5RWGej pic.twitter.com/LzBn7qFDtq — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) February 5, 2019

В то же время Эрджюмен внесла вклад в работу турецких ученых в Антарктике, которая является «естественной лабораторией» для климатических, геофизических, биологических, океанических и других исследований.

Во время погружения спортсменка собрала образцы со дна моря для исследований турецких ученых.