В 2018 году в мире насчитывалось 172 млн безработных — ООН

Международная организация труда (МОТ) прогнозирует сохранение безработицы в мире в 2019 и 2020 годах на уровне 5 процентов, как это было в 2018 году, однако число безработных вырастет с нынешних 172 миллионов человек на 1 миллион в текущем году и еще на миллион в 2020 году. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе МОТ.

Подчеркивается, что, «согласно оценкам, 172 миллиона человек были безработными в 2018 году, что соответствует уровню безработицы в 5 процентов». Таким образом впервые этот уровень снизился до докризисного (2008 года). По словам авторов доклада, «прогноз на будущее является неопределенным»: во многих странах ожидается снижение безработицы, но в ряде других государств негативное влияние на рынок труда оказывают «макроэкономические риски». В итоге в мире «безработица должна остаться примерно на том же уровне в течение 2018 и 2019 года», но число безработных, по прогнозам, «будет увеличиваться на 1 миллион в год и достигнет в 2020 году 174 миллионов человек вследствие увеличения численности рабочей силы».

По данным МОТ, большинство из 3,3 миллиарда работников в 2018 году сталкивались с «недостатком материального благополучия, экономической безопасности, равных возможностей или возможностей для человеческого развития». «Занятость не всегда гарантирует достойную жизнь», — констатируют эксперты. В прошлом году 360 миллионов человек в мире были заняты в домашнем хозяйстве, а 1,1 миллиарда относились к категории самозанятых, что часто означает отсутствие социальной защиты.

Авторы доклада отмечают также сохраняющийся гендерный разрыв в занятости. Три пятых мировой рабочей силы составляют мужчины. В целом к работающим сейчас относятся 48% женщин и 75% мужчин.

За последние 25 лет доля трудящихся людей в мире сократилась, особенно среди лиц в возрасте 15-24 лет, и, как считают в МОТ, эта тенденция продолжится. Среди способствующих этому факторов эксперты называют возросшее число людей, получающих образование, расширившиеся возможности для гибкого ухода на пенсию, возросшая продолжительность жизни. Вместе с тем они подчеркивают, что рост доли неработающих людей по отношению к занятым ведет к новым вызовам в том, что касается организации рабочего процесса и распределения ресурсов в обществе.