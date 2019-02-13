Найдено место гибели американского авианосца Hornet в 1942 году в Тихом океане

Место гибели американского авианосца USS Hornet, потопленного в 1942 году японской авиацией в Тихом океане, было обнаружено исследовательским судном Petrel, принадлежащим компании «Вулкан», созданной одним из основателей компании Microsoft Полом Алленом (1953-2018).

Как сообщила в среду телекомпания CNN, корпус корабля лежит на глубине 5.100 метров в южной части Тихого океана неподалеку от Соломоновых островов. В поисках погибшего авианосца члены экспедиции изучили хранившиеся в архивах данные с 9 других кораблей ВМС США, которые проходили вблизи от Hornet незадолго до его гибели. На основании этих данных они определили наиболее вероятный район поисков и в ходе первого же погружения глубоководного спускаемого аппарата обнаружили корпус корабля, с борта которого в апреле 1942 года — через четыре месяца после нападения японцев на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор — стартовали самолеты, совершившие налет на Токио.

"Хорнет" был потоплен в конце октября 1942 года в результате удара японских пикирующих бомбардировщиков. Из 2.200 членов экипажа в тот день погибли 140 человек. Как сообщил CNN контр-адмирал ВМС США Сэмюел Кокс, согласно действующим правилам, место гибели корабля нельзя тревожить, поскольку оно считается воинским захоронением.

В марте прошлого года экспедиция на Petrel нашла в Коралловом море у берегов Новой Гвинеи место гибели американского авианосца «Лексингтон», потопленного в мае 1942 года.