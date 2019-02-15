«Грязные» кроссовки Gucci за 870 долларов США раскритиковали в сети

Всего через неделю после скандала с расистскими водолазками Gucci снова оказалась под шквалом критики, но в этот раз из-за новых «грязных» кроссовок компании стоимостью 870 долларов США.

На прошлой неделе итальянский дом моды Gucci принес извинения за шерстяной свитер с балаклавой после того, как пользователи в соцсетях раскритиковали вещь за схожесть с разновидностью театрального грима комиков, карикатурно изображавших чернокожих людей.

На этой неделе пользователи социальных сетей высмеяли новую модель кроссовок Gucci, которые выглядят так, будто в ней многократно ходили по грязным дорогам.

На сайте Gucci говорится, что, несмотря на «поношенный эффект», обувь изготовлена ​​из «материалов высочайшего качества», и предлагает чистить их «нейтральными или однотонными средствами, чтобы избежать окрашивания».

Немного более доступная «грязная» пара обуви бренда, Rhyton, продается за 790 долларов, но, если вы хотите добавить принт в виде губ, придется заплатить 890 долларов.

Многие пользователи социальных сетей негативно отреагировали на новую модель кроссовок, которую представила Gucci.

«Следующее, что они будут делать — это продавать «воображаемые кроссовки» от Gucci и заставлять дураков их покупать», — пошутил один из пользователей Twitter.

Дом моды Gucci принадлежит французскому конгломерату Kering, мировому лидеру в области одежды и аксессуаров.