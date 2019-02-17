В Лондоне представлена коллекция, созданная турецким модельером и женщинами-беженками из Сирии

На неделе моды в Лондоне представлена новая коллекция известного турецкого модельера Зейнеп Картал.

Особенностью осенне-зимней коллекции Картал стало то, что она была создана в Турции совместно с женщинами-беженками из Сирии.

Коллекция, в которую вошли 15 моделей, вызвала большой интерес у любителей моды.

Активную поддержку Зейнеп Картал оказало Управление по связям администрации президента Турции, а на дефиле присутствовал турецкий посол в Лондоне Умут Ялчин.





Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем микроблоге в Twitter прокомментировал дефиле Картал.

Алтун отметил, что Турция, приняв наибольшее число беженцев в мире, дает надежду людям, оказавшимся в трудном положении.

Известный турецкий дизайнер Зейнеп Картал, которая проживает в Манчестере, ранее создавала образы для многих звезд, включая Шерил Коул, Леди Гагу и Уитни Порт.

Турция всегда уделяла особое внимание расширению прав и возможностей женщин-беженцев, поскольку женщины и дети составляют большую часть беженцев в стране. Образование является ключевой частью интеграции беженцев, поскольку по меньшей мере 1 миллион из них — это дети школьного возраста. В 2014 году Турция предоставила беженцам доступ к государственным школам, и, несмотря на языковой барьер, другой учебный план и прочие преграды, помогла большему количеству сирийцев начать обучение в турецких школах. По состоянию на 2018 год в турецких школах обучаются около 611.418 сирийских детей.