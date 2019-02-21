Известный турецко-крымскотатарский историк Кемаль Карпат умер в возрасте 96 лет

Знаменитый турецкий историк крымскотатарского происхождения Кемаль Карпат скончался в возрасте 96 лет в США в четверг.

Генеральный консул Турции в Чикаго Умут Акар сказал, что Карпат скончался от полиорганной недостаточности в Мэдисоне, штат Висконсин.

Карпат, эксперт по истории Османской империи и современной Турции, был почетным профессором в Висконсинском университете в Мадисоне.

Уважаемый историк отпраздновал свой 96-й день рождения в прошлую пятницу.

Родившись в крымскотатарской семье в Румынии, Карпат окончил юридический факультет Стамбульского университета в 1947 году, получил степень магистра политических наук в Вашингтонском университете в Сиэтле и степень доктора политических и социальных наук в 1957 году в Нью-Йоркском университете.

Он работал в Экономическом и Социальном Совете ООН, а также давал лекции в таких учебных заведениях, как Университет штата Монтана и Университет Нью-Йорка.

В 2016 году Карпат получил президентскую премию в области культуры и искусств за вклад в развитие общественных наук в Турции.

Работы Карпата, известного как обществоведа и историка на международном уровне, публикуются на разных языках. Особую известность получили его работы, в которых он изучал историю периода модернизации с точки зрения людей и общества, а не с точки зрения государства.

Карпат является автором более 150 научных статей, 16 книг, которые были переведены на 20 языков.