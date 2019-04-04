Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Лондона в графство Беркшир

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали из Кенсингтонского дворца на западе Лондона в усадьбу Фрогмор хаус в графстве Беркшир в преддверии рождения первенца. Об этом сообщил в четверг британский телеканал ITV.

В белоснежном загородном доме, построенном в конце XVII века, ранее проживало немало особ королевской крови, включая жену Георга III (1738-1820) королеву Шарлотту, детей королевы Виктории (1819-1901) и даже сестру последнего русского царя Николая II (1868-1918) великую княгиню Ксению Александровну, которая бежала в Европу после революции 1917 года.

Поскольку графство Беркшир граничит с Большим Лондоном, принц Гарри и Меган Маркл уезжают не так далеко от своего прежнего жилья. Их новый дом будет располагаться лишь чуть более, чем в 30 км от прежнего. Как пишут британские газеты, переезд позволит им «выйти из тени» принца Уильяма и Кейт Миддлтон, с которыми семья принца Гарри соседствовала в Кенсингтонском дворце.

Несмотря на то, что Фрогмор хаус теперь стал официальной резиденцией герцога и герцогини Сассекских, их хаусхолд (помощники, пресс-секретари и администраторы, работающие на членов королевской семьи), официально учрежденный лишь в прошлом месяце, располагается в Букингемском дворце.

Церемония бракосочетания Гарри и Меган состоялась 19 мая этого года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Неподалеку от него и расположена и усадьба Фрогмор хаус, в связи с чем в пресс-службе британской королевской семьи ранее подчеркнули, что место, которое выбрали для своего нового дома герцог и герцогиня Сассекские, «имеет для них особое значение». Рождение первого ребенка Меган Макрл и принца Гарри ожидается уже в ближайшие недели.