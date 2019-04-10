Ученые представили первое в истории изображение черной дыры

Ученые в среду представили первое в истории изображение черной дыры — речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 миллиона световых лет. Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США.

Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий»), объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

Проект был запущен для наблюдения за двумя сверхмассивными черными дырами — SgrA* в центре Млечного Пути, удаленной от Земли на 26 тысяч световых лет, и объектом в центре галактики M87 (также известна как Virgo A). Предполагается, что SgrA* приблизительно в 4 миллиона раз массивнее Солнца, тогда как объект в галактике M87, по разным оценкам, превосходит его по массе в 3,5-7,22 миллиарда раз.

Наблюдения были проведены в апреле 2017 года, однако на обработку полученных данных потребовалось два года.