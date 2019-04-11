«Экспресс озера Ван» — возможность насладиться красотой восточной Турции

Около 42 тысяч пассажиров воспользовались железнодорожным «Экспрессом озера Ван», чтобы совершить путешествие из Анкары в район Татван турецкой провинции Битлис.

Железная дорога проходит по территории турецких провинций Кырыккале, Кайсери, Сивас, Малатья, Элязыг, Бингёль и Муш.

«Экспресс озера Ван» вносит важный вклад в развитие туризма и экономику восточных районов Турции. Местные и иностранные туристы-пассажиры получают возможность полюбоваться великолепными пейзажами Восточной Анатолии, от которых захватывает дух.





Состав экспресс-поезда состоит из восьми вагонов на 320 пассажиров.

Маршрут заканчивается в районе Татван, в котором находится знаменитое озеро Ван — одна из главных природных достопримечательностей Турции.

«Экспресс озера Ван» в прошлом году доставил в Татван 31,5 тысячи пассажиров, а с начала 2019 года — 10,4 тысячи.





Особенной популярностью экспресс пользуется у студентов. По их словам, поездка на железнодорожном экспрессе обходится дешевле, чем на автобусе. Кроме того, в вагонах экспресса для путешественников созданы все необходимые условия.

Студент исторического факультета Университета имени Сютчю Имама в Кахраманмараше Мехмет Караджа рассказал агентству «Анадолу», что вместе с друзьями решил совершить путешествие на «Экспрессе озера Ван» после того, как увидел его фотографии.

«Мы захотели заодно повидаться с друзьями в Битлисе и насладиться видами из окна поезда. Всем рекомендую такие поездки. Мы едем в Татван, откуда направимся в район Мидьят провинции Мардин. Мы путешествуем по Восточной и Юго-Восточной Анатолии и для этого выбрали «Экспресс озера Ван», — сказал Караджа.





По словам студентки четвертого курса юридического факультета Университета Мармары Ирем Шевик, она узнала о железнодорожном экспрессе в Ван из соцсетей.

«Путешествие на этом поезде доставило нам большое удовольствие, мы насладились прекрасными пейзажами. Вагоны очень комфортабельные, кресла широкие, удобные. В поезде есть вагон-ресторан. Летом хотим еще раз съездить на поезде в Татван. Всем рекомендую совершить путешествие на этом поезде», — сказала Шевик.