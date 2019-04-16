Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии в США

Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа. Лауреатов объявила в понедельник на церемонии в Школе журналистики Колумбийского университета руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Дана Канеди.

Премии удостоены журналисты газеты Дэвид Барстоу, Сюзэнн Крейг и Расс Бюттнер за «исчерпывающее, длившееся 18 месяцев расследование финансов президента Дональда Трампа, которое развенчало его заявления об обогащении собственными силами и обнажило его бизнес-империю, построенную на уклонении от уплаты налогов».

Газета Wall Street Journal в свою очередь получила премию за серию материалов, посвященных заявлениям о том, что Трамп якобы тайно платил за молчание двум женщинам, которые ранее, предположительно, вступали с ним в интимные отношения. Газета Pittsburg Post удостоена премии за освещение теракта в синагоге Питтсбурга, в результате которого погибли 11 человек.

Агентство Associated Press удостоено премии за материалы о зверствах войны в Йемене. Журналисты агентства Reuters получили Пулитцеровскую премию за материалы, посвященные «насилию в отношении беженцев-рохинджа в Мьянме».

Премии в области литературы получили писатели Ричард Пауэрс, Джеки Сибблис Дрери, Дэвид Блайт, Джеффри Стюарт, поэт Форрест Гандер, журналист Элайза Грисволд. За выдающееся музыкальное произведение премию получила музыкант и композитор Эллен Райд.

История премии

Учредителем Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал 2 млн долларов США Колумбийскому университету в Нью-Йорке. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы — для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете.

Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях - репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение —состоялось 4 июня 1917 года.

Претендовать на награды в 14 категориях в сфере журналистики могут все творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие состоит в том, что их работа должна быть опубликована в американской газете. Любой национальности может быть и автор, претендующий на премию в номинации «Книга по истории США», однако на премии в сфере поэзии, драмы и музыки могут быть выдвинуты только граждане США.

С 2017 года Совет по присуждению премий впервые разрешил выдвигать на журналистские премии сотрудников журналов. С прошлого года премия была увеличена с 10 до 15 тысяч долларов, а в категории «За службу обществу» лауреату стали вручать медаль.