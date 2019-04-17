Стоунхендж могли создать мигранты из района нынешней Антальи в Турции — исследование

Стоунхендж, один из уникальных исторических памятников Великобритании, могли создать мигранты из Анатолии, следует из данных научного исследования.

Как передает BBC со ссылкой на последние научные исследования, к такому выводу ученые пришли, сравнив ДНК, извлеченные из останков людей, населявших эту территорию во времена неолита, с ДНК живущих ныне европейцев. Итоги сравнения позволили установить, что в эпоху неолита некоторые группы людей мигрировали в Великобританию из Анатолии.

Эта миграция была частью масштабной человеческой экспансии из Малой Азии, начавшейся восемь тысяч лет назад, в результате чего в Европе начали возделывать землю и зародилось сельское хозяйство.

Эксперты пришли к такому выводу, сравнив ДНК, извлеченные из останков людей, населявших эту территорию во времена неолита, с ДНК живущих ныне европейцев. Миграция людей в Британию была лишь частью массового их исхода из района нынешней Антальи около 6 тыс. лет до н.э. Пришельцы помогли северянам перейти от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству. Одна группа проследовала по реке Дунай в Центральную Европу, а другая, которая добралась до нынешней Великобритании, — через Средиземноморье и Иберию (современные Испанию и Португалию). ДНК ранних британцев — земледельцев более всего были схожи с ДНК обитателей Иберии неолитической эпохи.

По словам профессора Марка Томаса из УКЛ, земледельцы из Антальи по мере движения на север «вынуждены были приспосабливаться к различным климатическим условиям», и в конечной точке маршрута оказались уже подготовлены к выращиванию сельскохозяйственных культур в условиях северо-западной Европы, полагает ученый.

Новые жители региона ввели также традицию строительства каменных мегалитических памятников, в результате чего появился и Стоунхендж (построен в период между 3000 и 2000 годами до н.э.).

Ученые пришли к выводу, что новая популяция людей перебралась из Иберии в Великобританию в 4000 году до нашей эры.

Кроме того, проживающие в то время в Великобритании люди, занимавшиеся охотой и собирательством, были смуглыми и голубоглазыми, а мигранты-фермеры — более светлыми, кареглазыми, с черными или темно-русыми волосами.

Стоунхендж — группа камней, установленных кругом на Солсберийской равнине в 130 км к юго-западу от Лондона. Комплекс представляет собой два круга из вкопанных в землю гигантских обтесанных камней, самые высокие из которых достигают в высоту 7,5 м. Ряд ученых полагает, что сооружение являлось храмом, вокруг которого древние жители Британии проводили религиозные церемонии, другие склоняются к тому, что Стоунхендж служил древней обсерваторией. В 1986 году памятник и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.