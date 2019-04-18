Алмаз массой 20 каратов очень редкого синего цвета добыт в Ботсване

Алмаз в 20 каратов очень редкого синего цвета найден в Ботсване. Как сообщило в среду телевидение этой южноафриканской страны, уникальный драгоценный камень добыт ботсванской государственной компанией Okavango Diamond Company.

По словам директора компании Маркуса тер Хаара, самородок массой 20,46 карата - один из самых редких в мире и относится «к самым крупным синим алмазам, обнаруженным за всю историю». Как и принято для всех алмазов большого размера, он получил собственное наименование — The Okavango Blue.

Ботсвана — один из мировых лидеров по добыче алмазов, их продажа за рубеж дает 80% всех доходов от экспорта.

Синие или голубые алмазы в зависимости от насыщенности цвета принято считать очень редкими и необычными драгоценными камнями. Они окрашиваются за счет наличия примесей бора. После огранки стоимость одного карата может составлять от 150 до 700 тыс. долларов.

Абсолютное большинство синих алмазов было добыто на руднике Куллинан близ Претории — столицы ЮАР. Однако самый крупный и известный в истории - Hope («Надежда») массой 112 каратов — был похищен в средние века в Индии. Там его называли «глазом бога Рамы». Позднее алмаз продали королю Франции Людовику XIV, который велел разделить его на несколько частей. Одна из них украсила перстень российской императрицы Марии Федоровны, жены Павла Первого, несколько других также стали достоянием венценосных особ.