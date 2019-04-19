Кыргызский Ош стремится стать центром притяжения тюркского мира

Кыргызский город Ош превратится в центр притяжения всего тюркского мира, заявил агентству «Анадолу» сказал главный советник президента республики Султан Раев.

По его словам, в течение года в Кыргызстане пройдут культурно-массовые мероприятия, приуроченные к объявлению Оша культурной столицы тюркского мира.

Одно из мероприятий состоится в субботу на Центральном стадионе «Ош» имени Ахматбека Суюмбаева.

«Город Ош имеет многовековую историю и по праву считается колыбелью многих культур», — отметил Раев.

Замминистра культуры, информации и туризма Кыргызстана Кайрат Иманалиев заявил, что кыргызы очень рады, тому что, город Ош был объявлен культурной столицей тюркского мира 2019 года.

«Ош является центром кочевой культуры. Археологические раскопки установили, что этот город имеет 3000-летнюю историю», — сказал он.

По его словам, именно в районе этого города на юге Кыргызстана расположена гора Сулайман-Тоо. На вершине горы находится мечеть «Тахты Сулайман».

Эта гора в июне 2009 года стала первым в стране памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение об объявлении Оша культурной столицей тюркского мира было принято 18 декабря в турецком Кастамону на 36-м заседании Постоянного совета министров культуры стран Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Ош принял эстафету у казахстанского города Туркестан.